Длина платья Бузовой на новом фото вызвала споры среди фанатов

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова посетила светское мероприятие в откровенном наряде и вызвала споры среди фанатов. Снимок появился на ее странице в Instagram.

35-летняя знаменитость продемонстрировала образ, в котором пришла на премию «Топ-100 успешных людей России». Она снялась в бежевом мини-платье с декольте, которое оформлено перьями, узорами и стразами. Свой наряд Бузова дополнила лодочками на каблуках. В подписи к публикации, которая набрала больше 200 тысяч лайков, певица отметила, что стала хедлайнером упомянутого мероприятия.

Подписчики звезды принялись обсуждать ее наряд в комментариях. Одни раскритиковали ее платье из-за чересчур короткой длины: «Опять юбка выше ушей», «В мое время за такой наряд на людях 15 суток давали», «Юбку забыла», «Чем меньше таланта, тем меньше одежды», «И это называется платье, уж лучше б голая пришла».

Другие, напротив, похвалили образ. «Шикарная», «Красотка как всегда», «Всегда неотразима!», «Оля, ты красотка, платье — вау», «Ты просто прелесть, очень люблю тебя», — высказывались они.

В марте размер вечернего наряда Ольги Бузовой на новом фото смутил фанатов. Знаменитость снялась в блестящем платье в пол, которое оформлено вырезом в виде молнии в зоне декольте, а также разрезом на бедре. Ее образ дополнили бежевые лодочки на каблуках бренда Manolo Blahnik. «Большевато платье», — писали отметили поклонники в комментариях.