Костюм Versace на новом фото Бузовой вызвал споры в сети

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова снялась в пестром спортивном костюме и вызвала споры среди подписчиков. Соответствующая дискуссия развернулась под ее новым фото в Instagram.

На размещенном в сети снимке 35-летняя знаменитость запечатлена на улице в полный рост в одежде модного дома Versace. На ней — легинсы с ярким принтом, короткое худи такой же расцветки с черными и розовыми вставками, а также белые носки и розовые кроссовки. Свой образ Бузова дополнила часами и солнцезащитными очками. «Неужели к нам пришла весна?» — подписала она пост, который набрал почти 190 тысяч лайков.

Пользователи сети начали обсуждать наряд телеведущей в комментариях. Одни раскритиковали костюм и сочли его безвкусным. «Что это за ужас китайский?», «Костюмчик на киркоровский прикид похож, не он подарил?», «Что это за сорокалетняя школьница?», «Костюм некрасивый», «В детство впала», «Приторно и противно», — высказывались они.

Поклонники, напротив, похвалили образ звезды: «Классная фотка, все красочно и красиво», «Шикарная», «Какой клевый костюм», «Выглядишь супер», «Лук просто отличный», «Спортсменка, активистка и просто красавица».

В марте размер вечернего наряда Ольги Бузовой на новом фото смутил фанатов. Знаменитость снялась в блестящем платье в пол, которое оформлено вырезом в виде молнии в зоне декольте, а также разрезом на бедре. Ее образ дополнили бежевые лодочки на каблуках бренда Manolo Blahnik. «Большевато платье», — писали отметили поклонники в комментариях.