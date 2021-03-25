Размер платья Бузовой на новом фото смутил фанатов

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова посетила светское мероприятие в откровенном наряде и смутила поклонников. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

35-летняя знаменитость продемонстрировала образ, в котором она была на закрытом гала-ужине музыкальной премии «Жара». Она снялась в блестящем платье в пол, которое оформлено вырезом в виде молнии в зоне декольте, а также разрезом на бедре. Ее образ дополнили бежевые лодочки на каблуках бренда Manolo Blahnik. В подписи к публикации, которая набрала больше 208 тысяч лайков, Бузова предложила поклонникам выбрать лучший кадр.

Пользователи сети принялись оценивать внешний вид звезды. Одни раскритиковали наряд певицы, посчитав, что наряд не подходит ей по размеру. «Что-то платье не по фигуре сидит, складки там, где их быть не должно», «Ужасное платье», «Большевато платье», — писали они.

Фанаты, напротив, похвалили ее образ: «Шикарная», «Какая красивая!», «Оль, везде настоящая! Икона стиля! Обожаю!», «Бу, красотка как всегда. Королева наша. Прекрасна при любом ракурсе».

В январе Ольгу Бузову высмеяли в сети за обнажающее ягодицы платье. На размещенных кадрах знаменитость позирует на сцене напротив декораций. Ее запечатлели в белом мини-платье с длинным шлейфом и деталью на плечах, которая имитирует крылья. Наряд украшен стразами Swarowski и перьями, а также оформлен вырезом, обнажающим ягодицы.