Глюкоза поделилась снимком в откровенном купальнике и вызвала споры в сети

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала откровенный снимок c отдыха и вызвала споры среди поклонников. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 34-летняя певица позирует на пляже в слитном купальном костюме серебристого цвета, который полностью оголяет ее спину и ягодицы. Свой образ она дополнила сетчатой накидкой с капюшоном. «Зима — это, конечно, классно, но "душа" требует тепла!» — подписала она пост, который набрал более 30 тысяч лайков.

Подписчики принялись обсуждать внешний вид Глюкозы в комментариях. Одни принялись критиковать ее за чересчур оголенное тело: «Ой, почти голая», «Мир сходит с ума... Ничего личного, просто все доступно и открыто», «Можно в следующий раз сделать фото без трусов? Сколько раз об этом можно говорить!?», «Не понимаю, что за тяга показывать людям свою задницу».

Другие, напротив, восхитились стройным телосложением знаменитости. «Такое горячее тело», «Это лучшее, что видели мои глаза! Глюкоза, вы лучшая», «Какая сексуальность и красота!», «Просто идеальная», «Божественная фигура», — хвалили они.

В январе Глюкоза порадовала фанатов снимком в купальнике с отдыха в Майами. На фото она запечатлена в слитном купальнике лилового цвета на фоне пальм и виллы. Ее образ дополнили разноцветная бандана и полупрозрачные квадратные очки.