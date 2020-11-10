Глюкозу раскритиковали в сети за чересчур откровенное фото в купальнике

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала снимок в откровенном наряде, и была обругана в сети. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре певица позирует, сидя боком к фотографу в слитном велюровом купальнике фиолетового цвета. Ее запечатлели на фоне растений. Она также надела черные грубые ботинки из кожи. На лицо знаменитости нанесен яркий макияж: коричневые тени и помада розового цвета.

Подписчики Глюкозы раскритиковали ее за чересчур откровенный образ в комментариях под постом, который набрал больше 60 тысяч лайков. «Красиво, но где та грань между эстетикой и продажей?», «Глюкоза теперь решила свое тело показывать. Песни закончились», «Как стремно», «Ну это уже чересчур!», «Ни стыда, ни совести», — высказывались пользователи.

Ранее в сентябре Глюкозу подвергли критике в сети за фото в мини-платье. Она снялась вместе с продюсером Денисом Ковальским в коротком платье серебристого цвета с глубоким декольте. При этом на ней не было бюстгальтера.