Глюкозу раскритиковали за несуразное платье на дне рождения продюсера

Российскую певицу Наталью Ионову, выступающую под псевдонимом Глюкоза, раскритиковали в соцсетях за несуразный дизайн платья, в котором она появилась на праздновании дня рождения музыкального продюсера Армана Давлетьярова. Соответствующий пост и комментаторы подписчиков появились в ее Instagram-аккаунте.

На фотографии исполнительница позирует вместе с Давлетьяровым во время празднования его 50-летнего юбилея. Она одета в черное облегающее платье в пол асимметричного кроя, с глубоким декольте и высоким разрезом на подоле. Свой образ она дополнила босоножками на массивной платформе и маленькой сумкой через плечо, спущенной до уровня колен. «Дорогой Арман! Спасибо за праздник, который ты нам подарил! С днем рождения еще раз!» — поздравила Глюкоза коллегу.

Поклонники не оценили выбранный образ певицы и высказали свое мнение в комментариях под снимком. «Платье просто ужас!», «Что-то с платьем не то, кажется, что голову в пройму просунула, а вырез горловины на плечо сдвинулся. Видать, страшно неудобное», «В платье перебор с разрезами. Или сверху или снизу. Что-то одно», «Почему не голая? Что ж мы так любим оголять туловище?», «Платье спереди вроде испачкано», — писали они.

Фотография знаменитости набрала около 20 тысяч лайков.

Ранее в сентября Глюкоза подверглась критике за еще один откровенный наряд. Тогда певица позировала с продюсером и автором песен Денисом Ковальским в декольтированном мини-платье серебристого цвета из ткани, напоминающей кольчугу, и без бюстгальтера. «Поскромнее надо быть, не девочка уже», — посоветовали ей комментаторы.