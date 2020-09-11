Бывшая самая молодая миллиардерша порадовала фанатов снимком глубокого декольте

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась снимком в откровенном наряде и порадовала поклонников. Серия фотографий появилась на ее странице в Instagram.



На размещенных кадрах 23-летняя знаменитость позирует во дворе собственного дома в серебристом кроп-топе с глубоким декольте, которое оголяет ее грудь, и голубых джинсах. Ее образ дополнили жемчужное колье, серьги, браслет и несколько колец.

Фото опубликовано @kyliejenner





Фанаты выразили восхищение ее внешним видом и написали об этом в комментариях. «Очень горячо», «Восхитительна, как и всегда», «Королева», «Я хочу выглядеть так же», «Выходи за меня», «Я люблю тебя, малышка», «Шикарный топ», «Ты просто нереальная красотка», «Отличное фото», «Красавица года», «Выглядишь потрясающе», — писали они.



Ранее в сентябре Кайле Дженнер высмеяли в сети из-за чересчур больших губ на фото. Звезда опубликовала снимок, на котором она сидит в черном автомобиле Rolls Royce с кожаным салоном розового цвета. Подписчики посчитали, что она вновь увеличила губы с помощью инъекций.