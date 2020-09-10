Кайли Дженнер высмеяли в сети за «огромные» губы на фото в роскошном Rolls Royce

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, была поднята на смех в сети из-за чересчур больших губ на фото. Об этом сообщает Mirror.

22-летняя звезда опубликовала снимок, где она позирует в черном роскошном автомобиле Rolls Royce с кожаным салоном розового цвета, который изготовили эксклюзивно для нее. В руках Дженнер держит сумку Birkin, а на голову она надела панаму люксового бренда Prada.

Подписчики обратили внимание на чрезмерно большие губы знаменитости, которые были накрашены нюдовой помадой ее собственной марки Kylie Cosmetics. В комментариях под размещенными кадрами фанаты обвинили Дженнер в сокрытии проведения процедуры по увеличению губ. «Посмотрите на огромные губы! Они явно изменились», «Она точно уколола губы чем-то, они стали в разы больше», «Заметно, что губы изменились», — высказывались пользователи под постом.

Отмечается, что в июле 2018-го Кайли Дженнер избавилась от филлеров (наполнитель для локальных инъекций, который используется в контурной пластике — прим. «Ленты.ру») в губах. Она объявила об этом в социальных сетях и порадовала поклонников.