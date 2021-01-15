Глюкоза порадовала поклонников новым снимком в купальнике

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала откровенный снимок и порадовала пользователей сети. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 34-летняя певица позирует в слитном купальнике лилового цвета на фоне пальм и виллы. Ее образ дополнили разноцветная бандана и полупрозрачные квадратные очки. Отмечается, что знаменитость отдыхает с семьей в Майами.

Подписчики восхитились внешним видом Глюкозы в комментариях под публикацией, которая набрала 44 тысячи лайков. «Красавица наша! Хорошего отдыха», «Шикарная», «Красавица», «Наташа, какая же вы крутая», «Выглядишь очень сексуально», — высказывались поклонники.

Ранее в ноябре 2020 года Глюкозу обругали в сети за обильную ретушь на снимке в бикини. Она снялась спиной к фотографу в зеленом бикини с анималистичным принтом черного цвета. Фанаты раскритиковали фотографию.