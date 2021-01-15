Внешний вид и наряд Дуа Липы на обложке журнала вызвали негодование у читателей

Популярная британская певица и модель Дуа Липа попала на обложку журнала Rolling Stone и вызвала негодование среди его читателей. Соответствующая дискуссия развернулась в Instagram-аккаунте издания.

На размещенном в сети кадре 25-летняя исполнительница запечатлена в откровенном образе. Он состоит из зелено-лилового слитного купальника с вырезами по всей поверхности, перчаток в тон и сетчатых колготок с отверстиями на бедрах и ягодицах. Публикация набрала больше 40 тысяч лайков.

Автором съемки выступил известный американский фотограф и режиссер Дэвид Лашапель (David LaChapelle), в объектив которого попадали певицы Рианна, Майли Сайрус, супермодель Наоми Кэмпбелл, рэпер Канье Уэст и другие знаменитости.

Материалы по теме «Копаем кэш лопатой» Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды

Пользователи сети принялись спорить насчет выбора героини обложки. Одни принялись критиковать издание. «Вы теперь подростковый поп-журнал?», «Разочарование», «Вам не стоило ее так фотошопить», «Клянусь, она безумно скучная женщина», — высказывались подписчики. Другие, наоборот, порадовались за певицу. «Она просто икона!», «Потрясающая обложка», «Она сейчас везде, и мне это нравится», «Богиня», — хвалили фанаты.

Ранее в январе Дуа Липа снялась для обложки Vogue в мини-юбке и бюстгальтере в стиле 60-х. Так, на одном из фото исполнительница запечатлена в клетчатом мини-платье бренда MiuMiu с короткими волосами, окрашенными в блонд. На другом кадре ее засняли в бюстгальтере и брюках с узорчатым принтом.