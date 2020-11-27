Глюкозу обругали в сети за обильную ретушь на снимке в бикини

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала откровенный снимок и подверглась критике со стороны пользователей сети. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре певица позирует спиной к фотографу в зеленом бикини с анималистичным принтом черного цвета. Ее запечатлели с распущенными волосами под душем на фоне джунглей. Публикация знаменитости набрала больше 50 тысяч лайков.

Подписчики Глюкозы разглядели обильную ретушь на снимке и обругали исполнительницу в комментариях под постом. «Фотошоп рулит», «Разочарован», «Можно было трусы не надевать уже», «Фу, срамота», «Глядя на все, хочется ей сделать прививку. Любую», «Такое ощущение, что кроме попы и показать нечего», «Зачем столько фотошопа?», «Ваша жопа задолбала!» — высказывались фанаты.

Ранее в ноябре Глюкозу раскритиковали в сети за чересчур откровенное фото в купальнике. Она снялась в слитном велюровом купальном костюме фиолетового цвета на фоне растений. Поклонники певицы высмеяли ее в комментариях.