Бывший возлюбленный Бузовой объяснил решение стать ведущим «Дома-2»

Бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой блогер Давид Манукян (Дава) объяснил, что решение стать ведущим реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «Ю» не связано с певицей и ему все равно, как она относится к этому назначению. Об этом артист рассказал в комментарии каналу «Муз-ТВ».

«Это было неожиданно, но я планировал попробовать себя в роли ведущего как следующий шаг. Я очень хотел что-то еще попробовать, я такой человек», — отметил он.

При этом Дава подчеркнул, что не хотел бы обсуждать то, что Бузова провела на проекте 17 лет: сначала в качестве участницы, а потом в роли ведущей. «Мне неинтересно то, как она будет реагировать. Для меня это в первую очередь работа, за которую получаю деньги. И я не собираюсь от этого отказываться», — добавил Манукян.

О назначении блогера на место Бузовой в реалити-шоу «Дом-2» стало известно 25 мая. Телеканал «Ю» сообщил, что Дава уже приступил к съемкам на проекте. Выпуски телешоу с его участием планируют показывать в эфире с 1 июня.

Манукян стал одним из основных ведущих «Дома-2» наравне с коллегами. Планировалось, что Бузова будет вести перезапуск реалити-шоу на «Ю», но в апреле она объявила об отказе от продолжения участия в проекте. Неофициально утверждалось, что против перехода ведущей могли выступить на ТНТ.