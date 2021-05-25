Соловьев раскритиковал Manizha и нашел в ее песне «гендерные хрени»

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал певицу Manizha, которая представляла Россию на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. Об этом сообщает New.ru, ссылаясь на его высказывания в эфире «Соловьев LIVE».

«Вы пытаетесь следовать моде, которой нет. И ради чего вы предаете нашу национальную культуру? Кто написал эту песню, о чем она?» — задался вопросами телеведущий. Он также нашел в песне Manizha попытки протащить «все эти гендерные хрени» и заявил, что эта тема несколько лет назад перестала быть актуальной для европейской аудитории.

Соловьев раскритиковал и ролик, который демонтировался во время выступления российской участницы на «Евровидении». По мнению телеведущего, женщины, видео которых показывали на экране, не имеют никакого отношения к образу русской женщины. Их ролики показали только потому, что они «какие-то не такие», уверен он.

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Телеведущего также возмутило то, что Россия заняла на конкурсе девятое место. Причину этого он увидел в том, что авторы номера слишком увлеклись политическими призывами и забыли про музыку. «Вы и здесь все ***, потому что вы тупые», — цитирует издание Соловьева, отмечая, что в тот момент телеведущий перешел на крик.

Финал «Евровидения» прошел в минувшие выходные в Роттердаме. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman («Русская женщина»), заняла девятое место. Победителем стал итальянский коллектив Måneskin с песней Zitti e buoni.

Перед конкурсом Manizha и ее песня подверглись критике в России. В частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала текст песни бредом. «Это кони-люди какие-то, и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое», — заявила она.

Текст песни также проверил Следственный комитет после жалобы редакции газеты «Ветеранские вести». Авторы заявления посчитали, что композиция оскорбляет достоинство русских женщин, а также национальное согласие в стране.