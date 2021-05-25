Manizha рассказала об отношении к ней иностранцев на «Евровидении»

Певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) рассказала о том, как иностранцы относились к ней на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме, Нидерланды. Артистка дала интервью Ивану Урганту на шоу Первого канала «Вечерний Ургант».

По словам исполнительницы, участники итальянской группы Måneskin захотели с ней познакомиться и пригласили ее к себе в гримерку. «Я до этого, конечно, ничего не понимала, не знала, но как сильная волевая женщина пошла узнавать», — со смехом сказала она.

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«Встретила их, и у них были такие безэмоциональные лица, что сначала подумала, что это какая-то шутка, что нас не звали. Я решила заполнить эту нелепую паузу и сказала: "Может, я спою?" И они такие: "Да. Можно мы снимем это на видео?"» — вспомнила Manizha, добавив, что исполнила для итальянцев песню Felicità. Артистка отметила, что музыканты позже расхвалили ее в соцсетях.

Певица подчеркнула, что европейцы на протяжении всех двух недель ее пребывания в Роттердаме принимали ее «очень тепло». «Популярный был вопрос: "Почему ты? Почему это не то, что мы читаем в СМИ, почему это не то, что мы видим в фильмах?" Потому что очень много стереотипов, и круто, что мы эти стереотипы разбивали там. Искренне люди восхищались, ко мне подходили на улице иностранцы, дарили письма мне, в которых говорили, что "русская женщина помогает мне встать и делать, что я хочу"!» — отметила она.

Коллектив Måneskin победил на «Евровидении» с песней Zitti e buoni, набрав 524 балла. Вокалиста группы Давида Дамиано позже заподозрили в употреблении наркотических веществ на «Евровидении» из-за видеоролика, на котором видно, как он наклоняет лицо к столу во время прямого эфира. Исполнитель впоследствии сдал тест на наркотики, и запрещенных веществ в его организме не обнаружили.