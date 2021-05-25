Manizha поделилась подробностями создания ее номера для «Евровидения»

Певица Manizha, представившая Россию на «Евровидении», рассказала, что в создании сопровождающего ее номер видео участвовали порядка 200 женщин. Она поделилась подробностями создания конкурсного номера в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Около 200. Просто у нас было мало времени, чтобы собрать больше женщин, так как намного заранее отправляется весь контент режиссеру Евровидения, который весь материал распределяет. И у нас было буквально два-четыре дня, чтобы это реализовать», — поделилась певица.

По словам певицы, к участию в видеоролике были привлечены знакомые ей женщины. «Мне очень жаль, что за эти три минуты нельзя было показать еще больше. Я бы хотела, конечно, миллионы наших женщин показать, разных, сильных», — добавила она.

Manizha с песней Russian Woman заняла девятое место на «Евровидении-2021». Певица появилась на сцене в огромном платье в русском стиле с народными узорами из лоскутов, собранных из разных уголков России. Во время исполнения песни она вышла из наряда. К участию в видеоролике, которым сопровождалось выступление, по словам певицы, были привлечены знакомые ей женщины.

Ранее Жириновский назвал позором выступление певицы на конкурсе. По его мнению, проблема заключалась в отсутствии у нее изюминки. «Чтобы победить, нужна изюминка, — объяснил он. — Просто выйти и открывать рот — красивый голос, музыка, слова — не идет… Нужна изюминка. Чтобы привлечь внимание и завоевать, нужно что-то», — сказал он.