Солист победившей на «Евровидении» группы сдал тест на наркотики

Солист итальянской группы Måneskin, победившей на «Евровидении», сдал тест на наркотики. Об этом сообщается на сайте музыкального конкурса.

В анализах Давида Дамиано не обнаружили следов наркотических веществ. Европейский вещательный союз также тщательно изучил все видеозаписи с коллективом и пришел к выводу, что музыкант не употреблял кокаин во время фестиваля.

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«Мы обеспокоены тем, что неточные предположения, ставшие причиной фейковых новостей, омрачили дух и финал события, а также повлияли на группу. Мы хотим еще раз поздравить Måneskin и пожелать им огромных успехов», — говорится в публикации.

Причиной тестирования стал видеоролик, после которого Дамиано заподозрили в употреблении наркотических веществ. На опубликованных кадрах он наклоняется лицом к столу. Вокалист заявил, что собирал осколки стекла.

Группа Måneskin победила на Евровидении с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»), набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, с 499 баллами. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman, набрала 204 балла.