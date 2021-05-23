Бывшая участница «Евровидения» из России раскритиковала победителей конкурса

Российская певица Мария Кац, представлявшая страну на «Евровидении» в 1994 году, раскритиковала участников итальянской группы Måneskin, ставших победителями музыкального конкурса в 2021-м. Ее слова в воскресенье, 23 мая, приводит RT.

«Итальянцы мне категорически не понравились», — заявила Кац.

По ее словам, победы на конкурсе гораздо больше заслуживал представитель Швейцарии Gjon’s Tears. «Я считаю, что он грандиозный вокалист и музыкант... Неспроста он был при голосовании на первом месте. Только уже зрительское жюри изменило этот расклад», — пояснила артистка.

Она также высоко оценила выступление представлявшей Россию певицы Manizha, назвав его замечательным.

Рок-группа из Италии Måneskin победила на Евровидении с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»), набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, с 499 баллами. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman, набрала 204 балла.