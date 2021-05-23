Пригожин оценил девятое место России на «Евровидении»

Россия получила девятое место на «Евровидении», потому что музыкальный материал певицы Manizha «остался недопонятым». Так результаты конкурса оценил российский продюсер Иосиф Пригожин, передает РИА Новости.

По словам Пригожина, победа Италии была заслуженной. Он указал, что все «в один голос» делали ставку на нее или на Францию.

«Очень неплохая песня была у итальянцев. Они выглядели нормально, заслуженно получили первое место», — сказал продюсер.

Рок-группа из Италии Måneskin победила на Евровидении с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»), набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, с 499 баллами. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman, набрала 204 балла.

Соревнование, проходившее в Роттердаме, Нидерланды, официально завершилось. Следующее «Евровидение» пройдет в мае 2022 года в стране-победительнице. В финале конкурса выступили артисты из 26 стран.