Итальянская группа отреагировала на победу на «Евровидении»

Победители международного песенного конкурса «Евровидение-2021», итальянская группа Måneskin, отреагировала на победу в состязании. Их слова, сказанные на пресс-конференции после выступления, цитирует ТАСС.

«Это невероятно. С песней, как эта, это невероятно», — сказал вокалист группы Давид Дамиано, открывая бутылку игристого, чтобы отпраздновать победу. Басистка коллектива Виктория Де Анжелис также добавила, что она оценила симпатию зрителей к музыке группы. По словам девушки, это самое важное для музыкантов.

Группа Måneskin победила на состязании с песней Zitti e Buoni («Тихие и смирные») на итальянском языке. Конкурсанты набрали 524 балла. В тексте песни говорится об одиночестве исключительных личностей, которые кажутся обычным людям сумасшедшими.

Эта победа на «Евровидении» стала для Италии третьей. В прошлый раз страна победила в 1990 году. Вторую позицию в конкурсе заняла Франция (ее представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà) с 499 баллами. Россия, от которой выступала Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), оказалась на девятой строчке с 204 баллами.

Группа Måneskin существует с 2015 года. Ее основали Дамиано, Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Творчество коллектива объединяет музыку в стиле рок, рэп, регги, фанк и поп. На счету артистов две студийные пластинки.