Солиста победившей на «Евровидении» группы заподозрили в употреблении наркотиков

Солиста итальянской группы Måneskin, победившей на «Евровидении», Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире. Ролик опубликовал итальянский журналист Давид Санчез де Кастро в своем Twitter.

На кадрах видно, что Дамиано и другие участники группы сидят за столом и пьют алкоголь. В какой-то момент музыкант наклоняется к столу.

Как пишет газета Metro, во время пресс-конференции Дамиано заявил, что не принимал наркотики, а собирал осколки стекла со стола. Группа также выпустила заявление, в котором указала, что против употребления наркотических веществ. Участники также выразили готовность сдать тесты, так как им «нечего скрывать».

Группа Måneskin победила на Евровидении с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»), набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, с 499 баллами. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman, набрала 204 балла.