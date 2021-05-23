Александр Рыбак поблагодарил Manizha за русскую душу

Норвежский певец и музыкант Александр Рыбак, который выиграл международный конкурс «Евровидение» в 2009 году, оценил выступление певицы Manizha (Манижи Сангин), представившей на состязании Россию, и поблагодарил ее за показанную русскую душу. Его слова, сказанные в эфире Первого канала, цитирует РИА Новости.

«Манижа, дорогая, ты открыла совсем новый мир сегодня, благодарю тебя. (...) Многие другие страны, они показали, что у нас самые масштабные авторы, самые масштабные продюсеры, у нас деньги. А ты показала, что у нас в России — у нас душа», — сказал исполнитель.

Сангин с песней Russian Woman («Русская женщина») заняла в конкурсе девятое место, ее выступление набрало 204 балла. «Для меня главное было — это сделать все на 100 процентов на сцене. Я собой горжусь», — прокомментировала итоги состязания певица, отметив, что ей было важно говорить о российских женщинах.

Победу одержала итальянская рок-группа Måneskin. Коллектив выступил с композицией Zitti e buoni («Тихие и смирные») и набрал 524 балла. На втором месте расположилась Франция (от страны выступила артистка Барбара Прави с песней Voilà) с результатом в 499 баллов.