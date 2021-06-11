Собчак выпустила пародию на театральное выступление Бузовой

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак выпустила пародию на театральное выступление певицы и ведущей Ольги Бузовой, сыгравшей певицу кабаре Бэллу Шанталь в спектакле МХАТа имени Горького «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Видео опубликовано в программе «Осторожно: Собчак» на YouTube.

В ролике Собчак сыграла роль Бузовой, которую будто бы критикует режиссер. По сюжету пародии певицу просят сыграть «огонь на заводе», который должен потушить Сталин.

«Сталин хочет тебя потушить, но ты огонь страсти, который разгорается в его душе! Давай! Огонь обнимает Сталина!» — прокричал режиссер, требуя от Собчак-Бузовой активно двигаться и обнимать актера, изображающего Сталина.

Затем Собчак исполнила песню на мотив композиции Бузовой «Мало половин». «Ты же можешь перекошмарить миллионы своих же людей. В моей вселенной один господин. Ты будешь так велик и непобедим. И под тобой народ будет снова един. Я открываю мир чудесных грузин! Мало положил, мало граждан положил», — спела Собчак о Сталине.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев выступил в защиту Бузовой, которую начали активно критиковать после объявления о ее участии в спектакле. По его словам, история успеха Бузовой в том, что она добилась всего тяжелым трудом. Поэтому, уверен ведущий, надо дать Бузовой шанс, а не критиковать певицу и лишать ее возможности выступить.

О том, что Бузова появится на сцене МХАТ имени Горького, стало известно 6 июня. Артистка сообщила, что в новой постановке будет «играть и петь». Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что в спектакле ведущая будет играть «фактически саму себя». На сайте МХАТ указано, что постановка «Чудесный грузин» затрагивает «острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя».