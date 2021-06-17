Виторган вступился за Бузову после ее скандала с Губерниевым

Российский актер и режиссер Максим Виторган прокомментировал скандал между певицей Ольгой Бузовой и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ». Его слова приводит StarHit.

«Не знаю, как вам, а мне кажется, что лучше чего-то не знать, чем получать деньги за создание видимости, что ты в чем-то разбираешься, например, в футболе. И уж точно лучше быть Бузовой, чем пытаться за ее счет удлинить собственный писюн и утвердиться. Короче, не будьте муфлонами», — вступился за певицу Виторган.

Инцидент произошел 14 июня. Губерниев довел Бузову до слез в эфире программы «Все на матч!», где она выступила с речью в поддержку сборной России по футболу. Комментатор спросил артистку, какая школа ей ближе — российская с требованиями Станислава Черчесова или советская, тренера Эфроса (Анатолий Эфрос — советский режиссер — прим. «Ленты.ру»). Певица не смогла ответить на вопрос, на что Губерниев процитировал книгу «Малыш и Карлсон», сказав: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». После этого певица расплакалась.

После этого появилась информация об отстранении Губерниева от эфиров. Позже телекомментатор опроверг эту информацию и заявил, что произошедшее не было постановкой.