Черчесов высказался о скандале между Бузовой и Губерниевым

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о скандале между певицей Ольгой Бузовой и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ». Его слова приводит РИА Новости.

Черчесов заявил, что не видел эту программу, однако рад, что за команду переживают. «Красивых девушек в раздевалку мы пускать не будем. Потому что вот рядом сидит [Георгий] Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не на красивых девушках», — добавил тренер, отметив, что во время чемпионата Европы старается не смотреть телевизор.

14 июня Губерниев довел Бузову до слез в эфире программы «Все на матч!», где она выступила с речью в поддержку сборной России по футболу. Комментатор спросил артистку, какая школа ей ближе — российская с требованиями Станислава Черчесова или советская, тренера Эфроса (Анатолий Эфрос — советский режиссер — прим. «Ленты.ру»). Певица не смогла ответить на вопрос, на что Губерниев процитировал книгу «Малыш и Карлсон», сказав: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». Это заставило певицу расплакаться.

В следующем матче сборная России сыграет с Финляндией. Встреча пройдет 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.

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