В Госдуме заступились за Бузову после ситуации с Губерниевым и дали ей совет

Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за телеведущую и певицу Ольгу Бузову, после того, как спортивный комментатор Дмитрий Губерниев довел ее до слез в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Парламентарий задался вопросом, зачем Бузову вообще пригласили в эфир спортивного телеканала, поскольку она «ничего не понимает в футболе». «Губерниев тот еще тролль. Но зачем Бузова туда пошла? Если она встречалась с футболистом, это не значит, что она разбирается в футболе», — заметил Милонов. При этом он подчеркнул, что она знала, на что идет, когда шла на эфир к Губерниеву.

Депутат дал Бузовой совет на случай, если ей снова придется защищаться, оказавшись в подобных ситуациях. Он рекомендовал ей «оставаться в рамках интеллектуальных задач телеканалов МУЗ-ТВ, MTV и "Ю"», потому что «дальше ей слишком сложно». По мнению Милонова, Бузовой сначала следует «потренироваться на детской передаче, чтобы выйти на какой-то интеллектуальный уровень». В качестве примера он назвал телепрограмму «Спокойной ночи, малыши!».

В завершение Милонов допустил, что слезы Бузовой в эфире могут быть очередным пиар-ходом, поскольку, по его мнению, она все превращает в рекламу.

Ольга Бузова стала гостьей программы «Все на матч», где она выступила с речью в поддержку сборной России, проигравшей Бельгии (0:3) на старте Евро-2020. Губерниев спросил артистку, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или знаменитая советская тренера Эфроса. После того как телеведущая не смогла ответить на вопрос, он уточнил: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Эти слова довели Бузову до слез. Губерниев попытался отшутиться. Уточнил, что фразу про коньяк сказал Карлсон Фрекен Бок в книге «Малыш и Карлсон». Однако Бузова больше не захотела его слушать. Позже Губерниев попросил у нее прощения и заявил, что не ставил перед собой цель обидеть артистку.