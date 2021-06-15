Зюганов высказался о популярности Бузовой и Милохина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о популярности телеведущей и певицы Ольги Бузовой и тиктокера Дани Милохина.

«Но понимаете, когда люди, которые воспитаны "Домом-2", когда Бузова начинает во МХАТе оперы петь, вы понимаете, что это полный бред и полное безобразие», — сказал он. По мнению Зюганова, человек формируется в труде и воспитании, на примере талантливых людей.

Политик также заявил, что был сильно удивлен, когда увидел Даню Милохина на Петербургском международном экономическом форуме. «Не надо тащить этих Даней на пьедестал, не надо делать ему мировую рекламу», — заявил политик.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил персонально повысить налоги для таких граждан, как певица Ольга Бузова и тиктокер Даня Милохин. Он считает, что вырученные средства можно направить на помощь бедным россиянам.