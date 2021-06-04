В Госдуме захотели повысить налог на недвижимость для одной категории россиян

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаил Щапов заявил, что в России стоит повысить налог для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади, сообщает URA.RU.

Щапов объяснил, что налог на недвижимость нужно поднять для тех граждан, у которых кроме одной квартиры есть еще несколько, которые сдаются в аренду. Депутат предложил вводить дополнительную нагрузку при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности. «Например, 100 и более квадратов на человека — явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество», — подчеркнул он.

Зампред комитета по бюджету и налогам добавил, что для введения нового налога понадобится сделать дополнительные расчеты. Кроме того, Щапов захотел увеличить нагрузку на наиболее состоятельных россиян. По мнению депутата, нужно повысить налоги на дорогие автомобили и яхты.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил персонально повысить налоги для таких граждан, как певица Ольга Бузова и тиктокер Даня Милохин. Он считает, что вырученные средства можно направить на помощь бедным россиянам.

Весной 2020 года президент России Владимир Путин предложил повысить налог на прибыль с 13% до 15% для людей с годовым доходом свыше пяти миллионов рублей. В октябре соответствующий закон приняли, а с 2021 года он вступил в силу.