В России предложили выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки

Федеральная риелторская сеть «Этажи» предложила выдавать россиянам налоговый вычет до 260 тысяч рублей при оформлении ипотечных кредитов. Соответствующее предложение направлено вице-премьеру Марату Хуснуллину. Об этом в понедельник, 31 мая, пишут «Известия» со ссылкой на копию документа.

По мнению авторов инициативы, изменение механизма выплаты налогового вычета при покупке квартиры позволит повысить доступность жилья и заинтересованность населения в добросовестной оплате подоходных налогов. Согласно идее, сумма вычета будет выплачиваться банкам в качестве первоначального взноса при оформлении кредита, а расчет суммы средств производиться на основании налоговой базы, сформированной в результате выплаты НДФЛ за последние три года.

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Сейчас, согласно Налоговому кодексу, россияне, приобретая жилье, имеют право получить имущественный вычет с учетом лимита в размере двух миллионов рублей. Вернуть таким образом можно 13 процентов, то есть до 260 тысяч рублей. Этим правом можно воспользоваться один раз в жизни и только после регистрации права собственности. При этом на ежегодную сумму выплат влияют доходы человека. Так, при зарплате в 50 тысяч рублей в месяц (до вычета 13 процентов), за три года сумма выплаченных налогов составит 234 тысячи рублей. Именно столько покупатель квартиры может получить на первоначальный взнос.

Как объяснил изданию генеральный директор сети Ильдар Хусаинов, предлагается вариант с использованием налогового вычета в качестве первоначального взноса. «Если накопленные выплаты составляют меньше 260 тысяч рублей, человек получит остальные деньги уже после покупки. Или можно будет получить вычет как сегодня», — сказал он.

Представитель вице-премьера Шамиль Галимуллин сообщил изданию, что инициатива еще не поступала, она будет рассмотрена в установленном порядке после получения.

Ранее сообщалось, что в апреле россияне взяли на три процента ипотечных кредитов больше, чем в марте. Рост объемов выдачи жилищных кредитов аналитики объясняют скорым завершением программы льготной ипотеки: граждане испугались увеличения процентных ставок и потому кинулись брать кредиты. В случае покупки новостройки в большинстве регионов они хотят успеть заключить договор до того, как с 1 июля завершится действие программы льготной ипотеки.