Россияне рассказали о своих главных страхах из-за ипотеки

Российские заемщики рассказали о своих главных страхах, связанных с ипотекой. Среди таковых: потеря работы и невозможность больше выплачивать кредит. Об этом стало известно из исследования онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka, которое публикует РИА Новости.

Как следует из результатов исследования, большинство россиян, взявших ипотеку, боится потерять работу (46 процентов). На втором месте — страх заболеть и больше не быть в состоянии выплачивать ипотеку. Такой страх разделяют 23 процента заемщиков. Как отмечают респонденты, выплачиваемой на больничном зарплаты им не хватит для платежей на ипотеку.

Также 22 процента опрошенных выразили свою обеспокоенность тем, что банк может поднять процентную ставку и вместе с тем ежемесячный платеж.

Несмотря на такие результаты страхование от недобровольной потери работы оформили только 18 процентов опрошенных заемщиков, а свое здоровье и жизнь при получении ипотеки застраховало 85 процентов.

Компания провела исследование в мае, в нем приняли участие 4,5 тысячи совершеннолетних потребителей финансовых услуг по всей России.

Ранее стало известно, что задолженность россиян по ипотечным кредитам в апреле текущего года превысила 10 триллионов рублей, что стало рекордным показателем. С 2018 года задолженность по ипотека выросла почти в два раза. Рост ипотечного кредитования произошел, несмотря на то что средняя ставка по кредиту выросла с 7,23 процента до 7,3 процента. Средний срок, на который россияне берут ипотеку, составил вплотную приблизился к 20 годам — он составил 237,9 месяца (19,8 года).

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