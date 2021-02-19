Юрист раскрыл способы обмана ипотечников

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский раскрыл агентству «Прайм», какие способы обмана ипотечников используют банки.

По его словам, речь идет о навязывании страховых компаний, затратных дополнительных услугах, а также отказе в возможности рефинансирования таких сделок. Так, часто банки предлагают свою страховую компанию, которая может оказаться в несколько раз дороже сторонней.

«Если же вы попытаетесь отказаться от навязанной страховки, вам скажут, что у вас повысится процент, а возможно, откажут и в самом кредите», — заявил юрист.

Он пояснил, что такие манипуляции противоправны, поскольку по закону клиент может обращаться в любую страховую компанию, и это никак не должно отразиться на стоимости ипотеки, процентном соотношении и одобрении самой сделки.

Кроме того, банки могут предложить дополнительные услуги в связи с ипотекой. Например, сдача на регистрацию договора за 15-50 тысяч рублей, аренда ячейки втридорога в этом банке, услуги юристов на аутсорсе и некие платные привилегии.

Также возможен обман и в случае рефинансирования ипотеки. Так, банки могут отказать в рефинансировании под выдуманными предлогами. «По закону вы вправе обратиться с просьбой о рефинансировании в любой банк», — сказал эксперт.

Еще одна распространенная ситуация — это когда в банке рассказывают о невозможности будущей продажи квартиры. Так, многие банки утверждают, что не дают согласие на продажу квартиры. При этом банки не имеют права отказать в продаже, в случае если клиент найдет деньги.

Ранее сообщалось, что в 2021 году рост цен на недвижимость в России замедлится и в целом не превысит уровень инфляции, то есть составит не более 4 процентов. Стабилизации цен на квартиры в текущем году будут способствовать несколько факторов: повышение объемов предложения жилья, сокращение инвестиционного спроса на объекты недвижимости, стабилизация уровня ставок по ипотеке при сохранении программ льготного кредитования.

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