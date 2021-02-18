Льготную ипотеку для молодых семей в России предложили расширить

Программа льготной ипотеки в России оказалась не очень востребована для молодых семей, поэтому необходимо расширить ее критерии и ввести дифференциацию ставки, например, по количеству детей. С таким предложением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе встречи, организованной Ассоциацией банков России. Ее слова передает РИА Новости.

«Можно было бы здесь критерии поддержки расширить, в том числе в целом для молодых семей, и субсидирование ставок, например, делать в зависимости от количества детей», — сказала глава регулятора.

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Также она добавила, что может быть предложена и более широкая программа, в частности, по поддержке молодых специалистов. При этом Набиуллина подчеркнула, что все инициативы будут обсуждаться с правительством и банковским сообществом.

Ранее в Кремле заявили, что для продления программы льготной ипотеки под 6,5 процента до 2024 года необходимо учитывать мнение людей и интересы экономики. Решение еще обсуждается, подчеркнул пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Запуск льготной ипотеки анонсировали в апреле 2020 года. Максимальная сумма кредита ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах — 6 миллионов рублей. В настоящее время на программу приходится более 90 процентов всех кредитов, которые россияне берут на покупку жилья в новостройках.

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