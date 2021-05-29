Россияне накопили рекордный долг по ипотеке

Задолженность россиян по ипотечным кредитам в апреле превысила 10 триллионов рублей, что стало рекордным показателем. Об этом говорится в опубликованной статистике Центробанка.

Всего за прошлый месяц граждане оформили более 191 тысячи кредитов на 551 миллиард рублей. За месяц задолженность выросла на 2,9 процента, а за год — более чем на четверть, 25,8 процента. При этом в мае 2020 года, объем задолженности составлял 7,98 триллиона рублей. С 2018 года задолженность по ипотека выросла почти в два раза.

Рост ипотечного кредитования произошел несмотря на то, что средняя ставка по кредиту выросла с 7,23 процента до 7,3 процента. Средний срок, на который россияне берут ипотеку, составил вплотную приблизился к 20 годам — он составил 237,9 месяцев (19,8 лет).

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин намерен оформить кредит на приобретение недвижимости до конца 2021 года. В ходе исследования сервиса «Работа.ру» россиян спросили, планируют ли они брать кредиты и с какими целями. Выяснилось, что 63 процента граждан не намерены в 2021 году обращаться в банки за новыми кредитами. 10 процентов респондентов заявили, что возьмут заем на покупку недвижимости.