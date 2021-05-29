Эксперт назвал способ избежать обмана при подготовке к покупке квартиры

Для оценки недвижимости перед ипотечной сделкой россиянам посоветовали выбирать аккредитованную банком компанию. Способ избежать обмана перед покупкой квартиры назвал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

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По словам эксперта, во время заказа оценки жилья риск быть обманутым — минимальный. «Все-таки рынок ипотеки сейчас достаточно зрелый, и конторы, которые этим занимаются, работают открыто. Но для спокойствия души и ускорения выхода на сделку можно выбрать компанию из списка аккредитованных банком», — посоветовал специалист.

Во время подготовки к покупке отчет может составить и оценщик от неаккредитованной компании. Однако процесс займет больше времени. Красильников уточнил, что договор с оценочной компанией должен заключать заемщик, который после оплачивает процедуру оценки квартиры.

В феврале генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский назвал способы обмана ипотечников. Банки могут навязывать свои страховые компании, стоимость услуг которых может оказаться дороже, чем у сторонней. Эксперт также привел в пример дополнительные услуги в связи с ипотекой, включая дорогую аренду ячейки и платные привилегии.