Одинокие женщины рассказали о схеме обмана при аренде квартиры

Женщины из крупнейшего города Нигерии рассказали, к какой схеме обмана они вынуждены прибегать, чтобы арендовать в Лагосе квартиру. Они скрывают свое семейное положение от арендодателей, так как те предпочитают не сдавать жилье одиноким квартиросъемщицам. Об этом сообщает BBC.

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Местный рынок недвижимости известен патриархальными настроениями, из-за чего некоторые женщины вынуждены использовать «прикрытие», чтобы снять квартиру: они договариваются с мужчиной, который притворяется их другом или родственником. Тот от своего лица вносит за жилье первые несколько платежей, а через некоторое время исчезает.

Ситуация связана с уверенностью владельцев квартир, что одинокая женщина не может оплачивать аренду. Некоторые считают, что незамужние девушки должны жить с родителями до брака, и беспокоятся, что живущие в одиночестве квартиросъемщицы могут иметь беспорядочные связи и приводить домой мужчин.

Одна из соискательниц по имени Дамилола Олушола (Damilola Olushola) пытается найти подходящее жилье с декабря 2020 года, однако получает отказы от собственников. Другая жительница Идонгесит Удо (Idongesit Udoh) рассказала, что арендовала квартиру благодаря бывшему парню, который притворился ее мужем. Однако спустя неделю после переезда владелец узнал об обмане и выселил Удо, вернув деньги.

По данным BBC, в стране запускаются стартапы, разработчики которых стремятся предложить женщинам «отличные решения для жизни, независимо от их семейного положения». Некоторые арендодатели отметили, что при выборе жильца обращают внимание не на гендер, а на наличие финансовой возможности своевременно оплачивать аренду.