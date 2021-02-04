Названы города мира с самым дорогим элитным жильем в аренду

По итогам 2020 года городами мира с самым дорогим элитным жильем в аренду стали Нью-Йорк (ставка достигла около 17 евро за «квадрат» в неделю), Гонконг (15 евро) и Токио (13 евро). Об этом говорится в материале агентства недвижимости Savills, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Далее в десятке идут Лос-Анджелес, Париж, Москва, Лондон, Сеул, Амстердам и Сан-Франциско. Стоимость квадратного метра в российской столице при расчете в долларах снизилась на 6,4 процента, однако ей удалось удержать лидирующие позиции в рейтинге и стать городом с самой дорогой съемной «элиткой» Европы — в среднем 9,1 евро в неделю за «квадрат».

Расценки в данном сегменте по итогам 2020-го в целом снизились на 2,5 процента. В качестве причины эксперты называют пандемию коронавируса, поскольку основной спрос на подобное жилье формируют международные и корпоративные арендаторы.

Мировой средний индекс доходности жилой недвижимости премиального сегмента на конец прошлого года составил 3,2 процента — на 0,1 процента ниже аналогичного показателя 2019-го. Самыми выгодными объектами в данной ситуации оказались лоты в Лос-Анджелесе, Москве, Дубае, Кейптауне и Бангкоке. Отмечается, что в российской столице арендаторы были вынуждены снизить размер платы, но все равно остались на плаву.

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