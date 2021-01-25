Дорогие дома в Лондоне опустели

Элитное жилье в Лондоне из-за пандемии коронавируса оказалось никому не нужным — дома в самых дорогих районах города опустели, съемщиков приходится искать больше двух месяцев. Такой срок является самым длинным с момента последнего финансового кризиса. Об этом пишет The Straits Times со ссылкой на специалистов риелторской компании LonRes.

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Особенно пострадали такие роскошные кварталы, как Мейфэр и Найтсбридж. Из-за массового исхода офисных работников, переведенных на удаленку, и нехватки приезжих число сдаваемых в аренду квартир выросло на 75 процентов по сравнению с декабрем 2019-го. Притом плата за съемное жилье упала до самого низкого уровня за десятилетие.

Специалисты сказали, что арендодателям придется потерпеть еще минимум несколько месяцев для восстановления ренты до относительно рыночного уровня. В настоящее время она упала более чем на 14 процентов по сравнению с декабрем позапрошлого года. Собственники жилья пытаются спасти положение и сдавать недвижимость в краткосрочную аренду, но это пока что не приводит к ожидаемому результату.

Ранее сообщалось, что россияне начали скупать пустующие элитные особняки в Англии — их хозяева из-за пандемии стали переселяться ближе к природе. В результате на рынке оказалось много объектов в черте города (в основном столичных) стоимостью от 10 миллионов фунтов стерлингов (примерно от миллиарда рублей).

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