В Лондоне продали особняк беглого российского банкира

Особняк Old Battersea House в Лондоне, принадлежавший бывшему владельцу Межпромбанка Сергею Пугачеву, продали на торгах за восемь миллионов фунтов стерлингов (807,3 миллиона рублей). Об этом изданию РБК сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

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На сайте агентства недвижимости Savills говорится, что дом площадью 938 квадратных метров вмещает 10 спален и 5 залов для приемов. Здание является одним из самых старых домов в районе Баттерси — его построили в конце XVII века. На территории имеется гараж и розовый сад с большой лужайкой. Недвижимость оценили в 10 миллионов фунтов стерлингов (около одного миллиарда рублей).

Деньги от продажи пойдут на погашение долгов беглого российского банкира, сказали в АСВ. Требования кредиторов, как пишет издание, равняются 82 миллиардам рублей и пока что удовлетворены только на 2,3 процента.

В 2015 году Сергея Пугачева и еще трех топ-менеджеров Межпромбанка признали виновными в действиях, которые привели к банкротству кредитного учреждения. В частности, речь шла о выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Банкир пытался оспорить решения в нескольких инстанциях в России, в том числе Верховном суде, однако попытки не увенчались успехом. Тогда же Пугачев бежал во Францию, поскольку получил ее гражданство еще в 2009 году.

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