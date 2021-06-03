Для Ольги Бузовой и Дани Милохина предложили повысить налоги

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил персонально повысить налоги для таких граждан, как певица Ольга Бузова и тиктокер Даня Милохин. Об этом он сказал Ura.ru. Парламентарий считает, что вырученные деньги можно направить на помощь бедным россиянам.

«Повысил бы налоги, конечно, на всяких Ольг Бузовых и Дань Милохиных. Они сейчас очень маленькие налоги платят, а должны платить налоги больше», — сказал Милонов и подчеркнул, что такую практику можно было бы распространить на всех «социально безответственных артистов». Кого именно он имеет в виду, политик уточнять не стал.

Еще Милонов считает, что цены на водку и табак в стране можно поднять, чтобы направлять деньги на помощь гражданам. «Повысил бы налогообложение букмекерских контор. Ввел бы заградительные налоги на деятельность микрофинансовых организаций. Заставил бы их платить 90 процентов налогов», — сказал он.

Ранее в четверг, 3 июня, Милонов предложил лишать коллекторов пенсионных выплат. «Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации», — пояснил свою позицию депутат.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев прокомментировал позицию Милонова и предположил, что таким образом он пытается обратить на себя внимание.