Коллекторы отреагировали на предложение лишать их пенсий

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев отреагировал на предложение лишать коллекторов пенсий. Его слова приводит «Радиоточка НСН» в своем Telegram.

Мехтиев прокомментировал заявление депутата Госдумы Виталия Милонова, который предлагал оставить тех, кто занимается коллекторской деятельностью, без пенсионных выплат. Мехтиев сказал, что оценку словам парламентария должны давать юристы, и предположил, что политик просто пытается привлечь к себе внимание.

«В Уголовном кодексе есть статья за разжигание вражды с использованием служебного положения. Я понимаю, что нужны голоса, кликабельность, но давайте называть вещи своими именами — это нарушение закона», — подчеркнул он.

Ранее Милонов сказал, что если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии. Парламентарий уверен, что бывшим коллекторам необходимо на законодательном уровне запретить занимать любую должность, а также лишить их «права называть себя гражданином». «Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации», — пояснил он.

Ранее стало известно, что в январе-марте 2021 года банки передали коллекторам рекордные за три года 145 миллиардов рублей долгов россиян, что превысило прошлогодний показатель на 13 процентов. Рост объема предложения долгов связан с увеличением просроченной задолженности на балансах банков. Финансовые организации будут еще активнее работать с коллекторскими агентствами, уверены они.