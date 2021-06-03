В Госдуме предложили лишить пенсии одну категорию россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить пенсий одну категорию россиян. Об этом пишет РИА Новости.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» парламентарий высказался за введение такого ограничения по отношению к тем, кто занимался коллекторской деятельностью. «Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии», — заявил Милонов.

Депутат считает, что бывшим коллекторам необходимо на законодательном уровне запретить занимать любую должность, а также лишить их «права называть себя гражданином». «Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации», — пояснил свою позицию Милонов.

Ранее председатель «Единой России», замглавы Совбеза Дмитрий Медведев предложил увеличить социальные пенсии людям, ухаживающим за детьми-инвалидами. Он выступил за то, чтобы проработать вопрос о сохранения подобных выплат при трудоустройстве и увеличении этих выплат. По его словам, в первую очередь нужно «понять контингент людей, на которых это будет распространяться». При этом Медведев признал, что в целом речь идет о небольших суммах, однако, указал он, было бы несправедливо лишать людей этих денег.