В России назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году

В аналитической записке Счетной палаты назвали средний размер страховой пенсии по старости в России, пишет РИА Новости.

Так, на 1 января 2021 года средний размер пенсии составил 16 789 рублей. Ведомство напомнило, что индексация страховых выплат неработающим пенсионерам с 1 января 2021 года составила 6,3 процента.

Кроме того, в результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и вырос до 17 535,98 рубля.

В Счетной палате сообщили, что по состоянию 1 января текущего года число пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты составило почти 2,905 миллиона человек, снизившись за год на 0,7 процента.

В ведомстве указали, что бюджет Пенсионного фонда за январь-март исполнен с дефицитом в 5,149 миллиарда рублей.

Ранее в Росстате сообщили, что из-за ускорения инфляции в начале года пенсии россиян сократились в реальном выражении. В феврале падение составило 0,1 процента, а в марте несколько больше — 0,2 процента. В январе 2021 реальный размер средней пенсии (с поправкой на инфляцию) демонстрировал рост на 0,4 процента. Почти все месяцы 2020 года он также увеличивался, но если в январе 2020-го рост составлял 3,2 процента в годовом выражении, то в декабре превышение составило только 0,8 процента.