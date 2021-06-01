Раскрыт порядок начисления повышенных пенсий северянам

После 1 июня жителям северных регионов начнут упрощенно устанавливать повышенный размер пенсии без личного присутствия. Порядок начисления выплат раскрыли в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), передает ТАСС.

Так, пенсионерам, проживающим в северных регионах, будет выплачиваться повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Сумма зависит от места жительства и регистрации. Фактическое место жительства необходимо подтверждать раз в год личным заявлением пенсионера и предоставлять его в ПФР, чтобы продлить право на выплату.

«С апреля прошлого года до конца 2021 года такое заявление не нужно подавать в территориальный орган ПФР», — рассказали в ПФР.

Там также отметили, что специалисты фонда сами уточняют сведения о месте жительства. Это осуществляется по данным от работодателей и иными способами.

Ранее Счетная палата назвала средний размер страховой пенсии по старости. В России выплата составила 16 789 рублей.