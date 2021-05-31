Некоторым россиянам предложили увеличить пенсии

Российские власти задумались об увеличении пенсий некоторым гражданам. Речь идет о социальных пенсиях людям, ухаживающим за детьми-инвалидами. С таким предложением выступил председатель «Единой России», замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Бывший премьер-министр выступил за то, чтобы проработать вопрос о сохранения подобных выплат при трудоустройстве и увеличении этих выплат. По его словам, в первую очередь нужно «понять контингент людей, на которых это будет распространяться».

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При этом Медведев признал, что в целом речь идет о небольших суммах, однако, указал он, было бы несправедливо лишать людей этих денег. «Это реальная проблема, я знаю об этом. Я просил бы министерства это проанализировать», — сказал он.

Как показало недавнее исследование сервисов «Работа.ру» и СберНПФ, для того чтобы накопить на нормальную пенсию, почти половине россиян (43 процента) требуется доход от 70 до 150 тысяч рублей в месяц. Еще 9 процентов рассказали, что им хватит до 50 тысяч рублей в месяц, а 19 процентов считают, что могли бы откладывать на пенсию при доходе 50-70 тысяч рублей.

Ранее Медведев рассказал сколько денег было выделено в России на материнский капитал с момента запуска программы. «За время действия программы выдано 12 миллионов сертификатов на материнский капитал. Это составляет сумму почти в 3 триллиона рублей, это очень большие для нашего государства деньги», — уточнил он.

Еще он добавил, что уже 9 миллионов семей распорядились этими деньгами. Сейчас власти думают над расширением сфер, куда можно будет потратить деньги.