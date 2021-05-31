Названа потраченная на материнский капитал в России сумма

На материнский капитал за время действия программы было потрачено около 3 триллионов рублей. Такую сумму назвал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, которого цитирует ТАСС. Всего, по его словам, было выдано порядка 12 миллионов сертификатов.

«За время действия программы выдано 12 миллионов сертификатов на материнский капитал. Это составляет сумму почти в 3 триллиона рублей, это очень большие для нашего государства деньги», — сказал бывший премьер-министр в ходе форума «Единой России» «Большой семейный совет». Медведев уточнил, что уже 9 миллионов семей распорядились этими деньгами. Сейчас власти думают над расширением сфер, куда можно будет потратить деньги.

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Программа маткапитала в стране действует с 2007-го. В 2021 году размер маткапитала составляет почти 484 тысячи рублей на первого ребенка и более 639 тысяч рублей на второго. Деньги можно потратить, в частности, на образование, оплатив обучение в детском саду, школе или вузе. Также с помощью сертификата есть возможность покрыть расходы на общежитие в учебном заведении. Воспользоваться сертификатом может и сама мать, направив его на накопительную часть своей пенсии.

В конце апреля в Госдуме предложили упростить использование маткапитала. В частности, депутат Евгений Федоров говорил о необходимости убрать временное ограничение на использование материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки. Сейчас без использования ипотеки тратить средства маткапитала на приобретение квартиры или дома можно лишь спустя три года после рождения ребенка.

В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова предлагала разрешить использовать средства на образование, которое оказывают ИП с соответствующими лицензиями.