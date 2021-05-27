В ОНФ предложили расширить использование маткапитала

Общероссийский народный фронт выступил с инициативой расширить использование материнского капитала. Соответствующее предложение было направлено в правительство, сообщают «Известия».

В частности, предлагается разрешить использовать выплаты на подключение частных жилых домов к газораспределительным, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения и водоотведения. В ОНФ выразили мнение, что подобное расширение поможет в первую очередь сельским семьям с детьми и будет способствовать развитию малонаселенных территорий.

Ранее в российском правительстве предложили новые способы тратить маткапитал. Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила разрешить использовать средства на образование, которое оказывают ИП с соответствующими лицензиями. Также по ее мнению следует скорректировать сроки использования средств на строительство и реконструкцию жилья: в настоящее время это можно сделать спустя три года после рождения ребенка. В 2021 году размер маткапитала составляет почти 484 тысячи рублей на первого ребенка и более 639 тысяч рублей на второго.