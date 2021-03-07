В Госдуме предложили выдавать маткапитал деньгами

Россиянам стоит выдавать материнский капитал живыми деньгами. С таким предложением выступил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин, сообщает Ura.ru.

По его словам, «на фоне того, в какую пыль превращаются демографические показатели, абсолютно очевидно, что придираться к людям из-за бумажек не стоит». Депутат также считает, что в том, что люди потратят деньги на нужды, не отчитываясь при этом, нет ничего страшного.

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, что уже сейчас предлагается ввести новый пункт для маткапитала — семейный автомобиль. «Люди хотят жить за городом, но для того, чтобы передвигаться, просто необходим личный транспорт», — объяснила она и добавила, что многодетные семьи часто покупают микроавтобусы.

Ранее правительство упростило правила использования материнского капитала на улучшение жилищных условий. Изменения коснутся случаев, когда средства направляют на компенсацию затрат на строительство или реконструкцию жилого дома. Теперь не нужно предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ.