Россиянам упростили правила использования маткапитала на улучшение жилья

Правительство России упростило правила использования материнского капитала на улучшение жилищных условий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе говорится, что изменения коснутся случаев, когда средства направляют на компенсацию затрат на строительство или реконструкцию жилого дома. «Теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности», — говорится в сообщении.

Ранее, в феврале, президент России Владимир Путин во время встречи с главами думских фракций пообещал подумать над идеей использовать материнский капитал для ремонта жилья. Глава государства подчеркнул, что в этой сфере происходит много случаев мошенничества.