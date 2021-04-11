Россиянам раскрыли суть изменений в правилах использования маткапитала

Изменения в правилах использования материнского капитала подразумевают возможность оформления выплаты в электронном виде и перевода средств из негосударственных пенсионных фондов. Об этом рассказала юрист Людмила Александрова в разговоре с телеканалом «360».

«С 15 апреля 2020 года сертификат может быть оформлен без заявления родителя в электронном виде после получения ПФР сведений о рождении (усыновлении) ребенка. Пенсионный фонд пришлет электронный сертификат в личный кабинет родителя на портале госуслуг», — сказала Александрова.

Кроме того, по ее словам, для направления маткапитала на накопительную часть пенсии матери нужно с заявлением обратиться в территориальное отделение ПФР или МФЦ. Если обстоятельства изменятся, то теперь можно отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов. Для этого нужно написать заявление в ПФР и в течение шести месяцев после возврата определиться, на что деньги будут потрачены. Такой возможностью можно воспользоваться только один раз.

Ранее правительство упростило правила использования материнского капитала на улучшение жилищных условий. Изменения коснутся случаев, когда средства направляют на компенсацию затрат на строительство или реконструкцию жилого дома. Теперь не нужно предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ.