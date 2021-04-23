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В Госдуме предложили упростить использование маткапитала

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил простить использование маткапитала, убрав временное ограничение на использование материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова приводит RT.

Автор обращения указывает, что сейчас средства по программе «Материнский капитал» можно использовать для приобретения недвижимости.

Однако воспользоваться сертификатом сразу после рождения ребенка могут те, кто приобретает недвижимость в ипотеку. При этом без использования займа тратить средства маткапитала на приобретение квартиры или дома можно лишь спустя три года после пополнения в семье. В результате, отмечает Федоров, семья, пожелавшая купить жилье без ипотеки, вынуждена или ждать три года или оформлять кредит.

Ранее правительство упростило правила использования материнского капитала на улучшение жилищных условий. Изменения коснутся случаев, когда средства направляют на компенсацию затрат на строительство или реконструкцию жилого дома. Теперь не нужно предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ.

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