В правительстве предложили новые способы тратить маткапитал

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила новые способы тратить маткапитал. С соответствующей инициативой она обратилась к президенту Владимиру Путину, сообщает газета «Известия».

По ее словам, следует скорректировать сроки использования средств на строительство и реконструкцию жилья — разрешить вкладывать маткапитал в это сразу после рождения малыша. В настоящее время сделать это можно только спустя три года.

Кроме того, Голикова предложила разрешить использовать средства на образование, которое оказывают ИП с соответствующими лицензиями.

Если президент одобрит нововведения, вице-премьер даст распоряжение Министерству труда и соцзащиты подготовить законопроект. В ведомстве на запрос издания ответили, что пока таких указаний не поступало, однако подчеркнули, что работа по расширению направлений использования маткапитала ведется постоянно.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров призвал упростить использование маткапитала, убрав временное ограничение на использование средств для покупки недвижимости без ипотеки. Сейчас это можно сделать только по прошествии трех лет с рождения ребенка.